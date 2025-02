Alors que la vulnérabilité de DeepSeek était en train d’être exploitée, de nouveaux éléments ont révélé que des botnets auraient rejoint l’attaque et amplifié sa portée. Ces réseaux de machines infectées par des logiciels malveillants ont permis aux attaquants de lancer des attaques par déni de service distribué (DDoS), saturant les serveurs de DeepSeek et augmentant considérablement la pression sur la société.



Les botnets, qui peuvent mobiliser des milliers, voire des millions, de dispositifs compromis, sont souvent utilisés pour déstabiliser des entreprises. Dans ce cas, l’implication de ces réseaux montre la sophistication de l’attaque et témoigne de la vulnérabilité de DeepSeek face à des menaces externes plus complexes, où se mêlent des enjeux géopolitiques certains.