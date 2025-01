Au-delà du code, le Canvas révisé maximise aussi l’aspect « conversationnel » cher à ChatGPT. L’outil sait insérer de petits commentaires pour justifier une recommandation ou signaler un éventuel conflict de style. Le but : rendre le travail plus fluide, surtout quand plusieurs paires d’yeux se succèdent sur une même base de code. Davantage tourné vers une production collaborative, ce Canvas n’est plus seulement un bloc de texte intelligent. Il se transforme en poste de pilotage où le code, l’analyse et la résolution d’erreurs se réunissent dans un seul espace accessible et personnalisable.