Lancée en octobre 2024, Canevas a été conçue pour pallier les limites de l'interface classique de ChatGPT. Contrairement au format traditionnel qui repose sur des échanges textuels linéaires, Canevas propose un espace de travail interactif et visuel. Cette interface permet aux utilisateurs d'éditer directement leurs textes ou codes, de demander des modifications ciblées et de suivre les révisions grâce à un système de contrôle des versions. L'objectif est clair : offrir une expérience plus fluide et collaborative.