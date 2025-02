matthew.netjuggler

Si vous videz vos cookies sur votre navigateur c’est normal car quand vous définissez que vous ne voulez pas accepeter les cookies, en réalité un cookie est déposé sur votre ordinateur avec cette information (c’est la seule façon de valider votre choix et de le retenir). Et si vous videz vos cookies, ce fameux cookie disparaît de votre ordinateur et le site clubic ne sait donc plus que avez dit non ! Rien à voir avec la législation ! C’est purement technique. On notera l’ironie à chaque fois que vous dites que vous ne voulez pas de cookie on vous en met un lol ! Rien à voir avec Clubic non plus hein c’est le mode de fonctionnement qui est comme ça.