Aussi, il a été demandé à OpenAI de mener une campagne de sensibilisation institutionnelle de six mois à la radio, à la télévision, dans les journaux, mais également sur Internet. La société devra notamment mettre en avant le fonctionnement de ChatGPT, en particulier en ce qui la collecte de données d'utilisateurs pour la formation à l'IA générative.

OpenIA devra aussi clairement indiquer les droits que peuvent exercer les personnes concernées, y compris les droits d'opposition, de rectification et d'effacement. « Les utilisateurs et les non-utilisateurs de ChatGPT devront être informés de la manière de s'opposer à la formation à l'intelligence artificielle générative avec leurs données personnelles et être ainsi en mesure d'exercer efficacement leurs droits en vertu du GDPR », indique l'autorité italienne.