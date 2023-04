Pourquoi la CNIL enquête-t-elle sur ChatGPT ?

Après avoir reçu pas moins de cinq plaintes en bonne et due forme, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a décidé d'ouvrir une procédure de contrôle au sujet de l'intelligence artificielle ChatGPT. Cette dernière fait déjà l'objet de vives critiques au Canada et en Italie, et suscite une inquiétude grandissante en France. À quoi doit-on s'attendre ?