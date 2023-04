En tant que modèle de langage, je n'ai pas la capacité de connaître ou de savoir si les informations que je fournis sont fausses ou non. Je suis programmé pour générer des réponses en fonction des données d'entraînement que j'ai reçues, qui s'appuient sur des textes en ligne accessibles au public. Cependant, il est possible que des erreurs ou des inexactitudes se glissent dans les informations que je fournis, car je suis un algorithme informatique, et non un être humain qui peut comprendre les nuances et les contextes complexes. C'est pourquoi il est important de toujours vérifier les informations que je fournis auprès de sources fiables et d'exercer un esprit critique lors de la lecture de tout type d'informations en ligne.