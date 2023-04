Pourquoi ce maire pourrait porter plainte contre ChatGPT

ChatGPT pourrait-il causer des dommages à un peu tout le monde ? C'est la question qui se pose de plus en plus. En France, deux personnes ont déposé une plainte auprès de la CNIL, dont une, celle portée par le développeur David Libeau, causée par les affabulations du célèbre chatbot à son encontre. Et il ne serait pas le seul à craindre cette propension au mensonge de l'IA.

Un autre cas se présente actuellement. Le maire de la commune australienne de Hepburn Shire, Brian Hood, a en effet entamé des démarches judiciaires contre l'IA d'OpenAI. Dans sa lettre de préoccupation, il demande à l'entreprise de modifier les fausses informations émises sur lui par ChatGPT. Si rien n'est fait, il lancera alors un procès en diffamation.