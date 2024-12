Cette situation s'inscrit dans une compétition plus large entre les États-Unis et la Chine pour la domination du secteur de l'IA. Delangue prédit que la Chine pourrait prendre la tête de la course mondiale à l'IA dès 2025. Cette perspective soulève des questions cruciales sur l'influence culturelle et idéologique que pourrait exercer la Chine à travers ses modèles d'IA.