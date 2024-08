L'émulation dans le domaine de l'intelligence artificielle ne se cantonne pas aux seules publications académiques. En effet, les brevets déposés ainsi que les emplois générés constituent également des paramètres essentiels pour jauger la prédominance technologique. Bien que seules trois firmes américaines figurent parmi les dix entités les plus prolifiques en matière de dépôts de brevets liés à l'IA, la présence marquée d'entreprises chinoises, allemandes et sud-coréennes témoigne de la complexité et de la diversité du panorama actuel de l'IA.

Par ailleurs, une analyse des opportunités professionnelles dans ce secteur, s'appuyant sur les données fournies par LinkedIn, révèle qu'Amazon trône au sommet avec pas moins de 14 000 postes, talonné de près par Accenture (multinationale spécialisée dans le conseil en technologies de l'information et les services).

Ces statistiques prouvent l'importance croissante des grands cabinets de conseil, qui s'imposent désormais comme des acteurs incontournables dans la mise en œuvre de projets d'IA, tant au sein des entreprises que des instances gouvernementales. Zachary Arnold, à la tête de l'ETO, souligne cette tendance en qualifiant ces firmes de véritables «mercenaires » de l'IA, prêtes à déployer leur expertise sur le maximum de projets.

Et la France dans tout ça ? Bien que nous soyons confortablement positionné en tête des pays européens en termes de levées de fonds dédiées à l'IA, combler le gouffre avec les géants américains et chinois sera une tâche ardue. Toutefois, nous jouissons d'atouts spécifiques : une certaine excellence en recherche fondamentale, un tissu industriel diversifié et une forte culture de l'innovation. Le potentiel est là, et notre écosystème IA est en pleine croissance. On y croit ?