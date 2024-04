La maison-mère de Google, Alphabet veut s'emparer d'une société de logiciels valorisée à 35 milliards de dollars

Aujourd'hui, HubSpot est valorisée à 35 milliards de dollars. Un rachat pourrait donc être négocié autour de ce montant. HubSpot, société née en 2006 et fondée par deux diplômés du MIT (Massachusetts Institute of Technology), compte plus de 130 000 clients dans 135 pays. Nombreux sont ses clients à affirmer qu'elle met à disposition l'outil de de marketing automation et CRM (gestion de la relation client) le plus performant du marché.