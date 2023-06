L'Europe se dresse face au monopole publicitaire de Google

Pour Margrethe Vestager, ce quasi-monopole dont dispose l'entreprise lui confère un avantage déloyal sur la concurrence. « Il n'y a rien de mal à être dominant en tant que tel », déclare-t-elle. « Ce que notre enquête a montré, c'est que Google semble avoir abusé de sa position sur le marché. » Selon elle, l'entreprise peut se permettre de promouvoir illégalement son propre système, forçant ainsi les clients à passer par lui quasi systématiquement. Par conséquent, la firme de Mountain View parvient à s'approprier 35 % de chaque dollar dépensé en publicité numérique dans le monde.

Et si, en public, le géant joue les innocents, en coulisse, le ton est différent. En effet, dans un mémo interne envoyé en 2016, un cadre de l'entreprise s'inquiète : « Y a-t-il un problème profond dans le fait que nous possédions la plateforme, la Bourse et un énorme réseau ? L'analogie serait que Goldman ou Citibank possède la Bourse de New York. » Quand on en arrive là, c’est qu’il y a un gros problème quelque part.