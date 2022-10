L'UE s'attaque au modèle publicitaire de Google, visant des pratiques anticoncurrentielles

Seulement, Google est accusée de pratiques illégales afin d’étouffer la concurrence et d'exercer un monopole sans précédent dans le secteur. Force est de constater que lui échapper sur Internet semble mission impossible, bien qu’il existe des alternatives. Si la firme nie les accusations à son encontre et assure que le secteur est bien plus compétitif que ce qu’affirment les régulateurs, notamment avec la présence de nouveaux acteurs comme TikTok, il semblerait que cette fois, elle doive rendre des comptes.