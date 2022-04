Google-Alphabet : gros chiffre d'affaires au premier trimestre, mais des revenus publicitaires plus timides

Le géant Google, ou plus particulièrement sa maison mère Alphabet, a présenté ce mardi après-midi ses résultats financiers des trois premiers mois de l'année 2022. Si la bonne santé de la firme de Mountain View est indéniable, celle-ci fait état d'un certain manque à gagner sur le premier trimestre, en raison de la guerre en Ukraine. Celle-ci a notamment porté préjudice aux revenus publicitaires de l'entreprise et de son service vidéo YouTube.