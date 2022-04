En 2021, Google a bloqué 6 fois plus de sites frauduleux qu'en 2020

En 2021, l'outil SpamBrain a permis à Google d'identifier environ six fois plus de spams qu'en 2020. Selon les dires du groupe américain, face au volume croissant de spams produits chaque jour, la capacité de SpamBrain à identifier les comportements néfastes et malveillants parmi des milliards de pages aurait permis de maintenir plus de 99 % des recherches sans le moindre spam.

Google explique avoir également œuvré contre les actions visant à grappiller des places dans le classement du moteur de recherche. Il vise ainsi à réduire le nombre de contenus de mauvaise qualité en luttant contre les manipulations de classement de certains sites qui pourraient dégrader l'expérience utilisateur. La firme prend notamment l'exemple des avis sur les produits, dont le contenu consistait souvent en des descriptions de produits réécrites, et non en des avis authentiques et concrets.