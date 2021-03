Le cloaking, ce fléau publicitaire contre lequel Google tente de lutter

Le cloaking regroupe plusieurs techniques de dissimulation, très peu appréciées de Google, du moins quand l'entreprise est capable de détecter l'entourloupe. Car la pratique consiste à afficher, pour une catégorie d'utilisateurs, un certain contenu. Sauf que ce contenu sera tout simplement différent pour d'autres utilisateurs, et cela comprend Google et ses robots de vérification (Googlebot), qui visiteront une page optimisée pour Google et respectueuse de ses standards. L'utilisateur lambda, un humain, sera renvoyé vers du contenu considéré de moins bonne qualité, qui peut n'avoir aucun rapport avec la promesse initiale.