Apple menace les développeurs souhaitant contourner les restrictions d'iOS 14.5

En tentant de supplanter le traditionnel IDFA par un autre identifiant unique, CAID souhaitait pouvoir proposer aux éditeurs un kit de développement pour continuer de pister les utilisateurs.

Plus précisément, ByteDance a recommandé aux développeurs de faire usage du SDK CAID1 pour récupérer l'adresse IP de l'utilisateur et de CAID2 pour obtenir le numéro IMEI, lui aussi unique et propre à chaque téléphone. ByteDance aurait également recommandé d'utiliser une technique de fingerprinting associée à un algorithme permettant d'identifier un utilisateur via un calcul de probabilités. Toutes ces informations collectées par chacune des applications sont ensuite rassemblées au sein d'une base de données centrale mise à disposition de l'ensemble des éditeurs.

Il semblerait donc qu'Apple ait l'intention de surveiller très précisément ce type de tentatives et d'enrayer ces dernières très rapidement. Reste à savoir jusqu'à quel point les publicitaires seront prêts à jouer au jeu du chat et de la souris avec Apple.

En France, c'est devant les tribunaux que les organismes représentant les intérêts des annonceurs ont défié Apple. Ils ont été déboutés.