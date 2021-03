Pub et vie privée : un nouvel identifiant unique pour contourner les restrictions d'Apple

Si le projet CAID n'en est qu'à ses débuts, il est toutefois possible que l'association des publicitaires chinois le rende accessible auprès des développeurs via l'usage d'un kit de développement.

D'emblée, cette perspective rendrait pour Apple la tâche un peu plus compliquée, puisque la société devrait ainsi bannir toutes les applications faisant usage de ce SDK. Or, la Chine est un marché particulièrement important pour Apple, et la société reste dépendante des décisions du gouvernement local.

CAID ne collecte pas de données personnelles, et celles amassées sont chiffrées et rendues anonymes. Reste que la guerre économique entre les États-unis et la Chine pourrait s'intensifier, et l'administration de Biden pourrait envisager d'interdire certaines applications embarquant ce SDK. Pour Apple, une manière de contourner ce problème seraient d'obliger les développeurs à lister les SDK utilisés au sein de leurs applications.