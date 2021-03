Pour Twitter, la nouvelle politique de vie privée d'Apple est un cadeau

Pour Twitter, iOS 14.5 rebattra les cartes pour tout le monde. Ned Segal avoue que le réseau social n'a pas su développer un modèle publicitaire aussi avancé que chez la concurrence. Il déclare : « Nous sommes dans une industrie au sein de laquelle beaucoup sont historiquement meilleurs que Twitter pour exploiter toutes ces données disponibles, de l'identifiant de l'appareil à ce que les gens faisaient sur d'autres sites. »

Bien évidemment, Twitter fait référence au fameux Facebook Pixel permettant de recibler les internautes sur son réseau en fonction de leur surf.

Twitter n'exclut cependant pas d'exploiter l'IDFA, et donc de demander la permission aux utilisateurs. Cependant, la société explique ne pas être pressée : « Vous n'avez qu'une chance pour demander à quelqu'un si vous pouvez accéder à l'identifiant de l'appareil pour leur retourner de la publicité plus pertinente. » La société entend alors laisser les autres essuyer les échecs et analyser les bonnes pratiques à mettre en œuvre.

Soulignons qu'au regard de ses faibles revenus publicitaires, Twitter s'oriente vers un modèle premium en introduisant des fonctionnalités payantes.