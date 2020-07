"Google a fait appel" : le message sur la page d'accueil française du moteur de recherche

Si l'Autorité de la concurrence n'avait pas, dans le fond, critiqué l'essence même de ces règles de Google, qui constituent un obstacle à des sites malveillants par exemple, elle avait précisé qu'elles doivent tout de même « être définies et appliquées de manière objective, transparente et non-discriminatoire ». Or, selon elle, elles souffraient d'un manque de clarté, outre un défaut de transparence et d'objectivité. Sans oublier la possibilité, pour Google, de les modifier en toute liberté, à sa discrétion, peu importe les conséquences pour les annonceurs et internautes.