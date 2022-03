En 2021, plus de 100 millions de contenus frauduleux ont été retirés de Google Maps

Selon Google, chaque jour, ce sont plus de 20 millions de contributions qui sont soumises par les utilisateurs : changement d'horaires, avis, numéro de téléphone... Un chiffre en augmentation sur l'année 2021 avec toutes les informations liées à la COVID à préciser. Multipliez ce chiffre pour trouver le nombre de contenus postés en un an, et vous obtenez un sacré paquet de contributions avec, évidemment, leur lot de faux et de tentatives de fraudes. Mais Google se veut rassurant et précise que ces fraudes représentaient l'année dernière moins de 1 % des contenus publiés.