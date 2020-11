Affluence dans les transports, calque Covid-19 : Google Maps annonce ses dernières nouveautés

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, Google Maps a fait le constat d'avoir ajouté pas moins de 250 fonctionnalités et améliorations à un service qui devient de plus en plus précieux, autour de deux axes principaux ces derniers mois : fournir à ses utilisateurs des informations sur l'affluence en temps réel dans les transports, un système basé sur le participatif ; et les informer sur les dernières données clés de santé et de sécurité sanitaire. Pour cette fin d'année 2020, Google Maps insiste sur ces deux lignes.