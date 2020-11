La RATP rachète Mappy (vous vous souvenez ?)

La régie des transports parisiens veut développer, avec Mappy, un vrai leader français du MaaS (Mobility as a Service). Le MaaS, c'est un peu l'aboutissement de la mobilité. Plutôt que de proposer une application pour chaque service (métros, bus, tramways, RER, vélos, trottinettes, taxis, scooters, voiture individuelle ou covoiturage, VTC etc.), la RATP veut, avec Mappy, franchir un nouveau cap, et combiner les services des deux entreprises dans une seule et même application, qui permettrait de réserver et payer ses trajets directement depuis celle-ci, avec son smartphone.