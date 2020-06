Bird lance l'application "Bird Maps", qui permettra aux utilisateurs d'être guidés par la voix dans Paris

Le partenariat entre l'opérateur et la start-up Trailze, qui prend vie via l'application Bird Maps, permet à tout utilisateur de saisir son point d'arrivée dans celle-ci, et ensuite d'être guidé jusqu'à sa destination. Outre l'affichage numérique, c'est par la voix que l'application se distingue, puisque c'est elle qui vous guidera vers votre destination, le tout sans que votre attention ne soit perturbée et afin que vous puissiez rester les yeux rivés sur la route.