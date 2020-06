Les vélos et trottinettes Jump disparaissent de Paris, et vont revenir sous l'étiquette Lime

Majoritairement composée de vélos électriques (plus de 3 000), la flotte parisienne d'engins roulants Jump a disparu de la circulation ce week-end. Comme ailleurs en Europe, à Bruxelles, Rome ou Londres. Mystérieusement dans un premier temps, car en réalité, les vélos et trottinettes rouges reviendront sous les couleurs de…. Lime, et non celles d'Uber. Cela mérite quelques explications.