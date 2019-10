Trottinettes électriques : Marseille retient Bird, Circ et Voï, et fera sans Lime

Trottinettes Circ, ex-Flash (© Google Maps)

Lime, premier opérateur arrivé en ville, écarté après l'appel d'offres

À Marseille, la trottinette électrique en libre-service s'apprête à faire sa mue. Après avoir séduit plus de 403 000 utilisateurs, enregistré 3,716 millions de kilomètres parcourus et comptabilisé près de 2 millions de trajets, le moyen de locomotion individuel à la mode va entrer dans l'ère de la consolidation. La cité phocéenne a livré, jeudi, les résultats d'un appel d'offres qui a fait trois heureux : la compagnie californienne Bird , l'Allemande Circ ( anciennement Flash ) et la Suédoise Voi . Elles seront les seules à détenir l'autorisation d'exercer leur activité dans la ville, Lime n'ayant pas convaincu la municipalité.À l'instar de Paris, où l'appel d'offres n'est lancé que ce mois-ci, Marseille a aussi décidé de réduire le marché des trottinettes électriques en free-floating à trois acteurs, qui étaient en concurrence avec huit autres sociétés. Les participants devaient se départager autour de deux critères majeurs : le critère financier, comptant pour 30 % de la note, et le critère technique, comptant pour 70 % de la note.Comme nous l'indique l'adjoint à la mairie de Marseille chargé de la circulation et du stationnement, Jean-Luc Ricca, joint au téléphone jeudi après-midi, l'appel d'offres «» et était destiné à «».

« Les propositions sont allées de 0,5 % à 10 % du chiffre d'affaires annuel »

2 000 trottinettes par exploitant, pour une durée maximale de trois ans

Une redevance assortie d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires pour la mairie

À ce petit jeu-là, ce sont donc les sociétés Bird, Circ et Voi qui ont été les plus convaincantes, laissant sur le carreau le géant Lime, premier exploitant débarqué à Marseille en début d'année , qui avait embauché une cinquantaine de personnes pour assurer son activité.Les trois exploitants pourront chacun se constituer un parc pouvant atteindre 2 000 trottinettes, soit un maximum de 6 000 trottinettes pour la ville. «», témoigne l'adjoint au maire, qui tempère en nous précisant que «».Bird, Circ et Voi ont obtenu une licence valable un an, renouvelable deux fois, pour une exploitation pouvant atteindre trois ans. Mais «», prévient l'élu, lorsque nous faisons allusion aux élections municipales de mars prochain.L'appel à projets était destiné à consolider un marché éparpillé, tentant ainsi de mettre fin à une certaine anarchie que les Marseillais (et cela vaut pour les autres villes) n'apprécient pas. Mais il est aussi un moyen de faire rentrer un peu plus d'argent dans les caisses de la ville.

« Rien n'empêchera le prochain maire de défaire tout cela »

Marseille espère désormais apaiser les tensions entre piétons et étudie une potentielle verbalisation pour les utilisateurs

Une chose ne change pas : la redevance d'occupation du domaine public. Pour les exploitants de trottinettes, celle-ci s'élèvera, comme aujourd'hui, à 1,80 euro le mètre carré. «», confirme Jean-Luc Ricca. «». Sortez votre calculatrice.Outre cette redevance, maintenue, une part variable sur le chiffre d'affaires hors taxes fut inséré dans l'appel d'offres. «», précise Jean-Luc Ricca, reconnaissant qu' «».Pour les huit acteurs qui ont répondu intégralement à l'appel d'offres, les propositions sont allées de 0,5 % à... 10 % du chiffre d'affaires annuel. Un gouffre.Dans une démarche de réglementation, la mairie de Marseille a pris un arrêté municipal, le 1er août 2019, par lequel elle pousse les trottinettes à rouler sur les trottoirs. L'adjoint au maire, Jean-Luc Ricca, compte proposer aux trois sociétés retenues «».

« Que les gens qui ne respectent rien ni personne puissent être sanctionnés »

», confie Jean-Luc Ricca qui, bien que réticent au départ, voit dans les trottinettes électriques un moyen de remédier aux nuisances commises à long terme.Notons que les exploitants non retenus par la ville de Marseille ont désormais jusqu'au 20 octobre pour plier bagage.