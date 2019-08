Bird dévoile ses nouvelles trottinettes électriques

© Bird

L'autonomie de la batterie renforcée

Bird veut limiter les dommages causés par ses trottinettes

Le moins que l'on puisse dire, c'est quene perd pas de temps pour faire évoluer ses trottinettes électriques. Un an après le lancement de son premier engin et moins de trois mois après celui de de la, la compagnie a dévoilé. Cette trottinette de dernière génération bénéficie de nombreuses améliorations, que nous allons détailler. Elle devrait être déployée dès les prochains jours aux États-Unis, plutôt en libre-service.Les trottinettes électriques continuent de souffrir du paradoxe de l'outil pratique, économe en énergie, et de l'engin intrusif, dangereux pour l'utilisateur et son environnement. Aussi,a pris la plupart de ces aspects en compte pour proposer sa nouvelle trottinette.La Bird Two embarque une, complètement repensée par rapport à la version précédente. Elle est ainsi dotée d'uneà la batterie de One, et se veut être résistante aux chocs de températures.Outre la batterie, Bird a installé plusieurs. Ici, la société s'est inspirée de ce qui se fait dans le secteur automobile, et pourra ainsi intervenir plus facilement pour retirer du service une trottinette défectueuse.Bien décidé à, le fabricant a conçu ses nouvelles trottinettes, ce qui améliorera également la sécurité, celles-ci pouvant causer des dégâts physiques en cas de choc. Notons qu'à ce titre, les Bird Two proposent desqui réduiront à la fois le nombre d'accidents et celui des réparations.Pour protéger les trottinettes du vol, Bird les a équipées d'censé dissuader le voleur et protéger l'utilisateur contre le piratage.Il est aussi fréquent de retrouver des trottinettes au sol. Parfois, celles-ci peuvent tomber sur un passant, ou une voiture stationnée à proximité, et s'avérer être particulièrement encombrantes. Pour y remédier, les Bird Two sont équipées d'conçue pour résister au vent et aux chocs légers.