Lyft : des batteries de ses vélos prennent feu, la compagnie suspend son service à San Francisco

Les batteries auraient pris feu

Lire aussi :

Lyft enregistre 1,1 milliard de dollars de pertes au premier trimestre 2019



Lyft retire provisoirement son service, en accord avec les autorités locales

Source : San Francisco Examiner

Voilà une belle tuile dontaurait bien aimé se passer, en cette période où les touristes et badauds affluent sur ses appareils. Le rival d'Uber, qui propose undénommé Bay Wheels, a dû temporairement stopper son activité après avoir constaté plusieurssur ses bicyclettes.Selon le San Francisco Examiner, plusieurs incidents ont été signalés à des jours différents, notamment la semaine dernière. Selon les témoins, ces feux ne sont pas liés à la délinquance, ni à la chaleur (les températures étant bien plus clémentes en Californie qu'en France ces temps-ci), mais, qui auraient pris feu.Un utilisateur a même pris la peine d'immortaliser l'un des modèles calcinés en publiant un cliché sur Twitter.Lyft n'a évidemment pas tergiversé età San Francisco. En sachant que la compagnie est originaire de la ville californienne, on se doute bien que la pilule a du mal à passer.», a indiqué la société.Les pompiers locaux, eux, ont confirmé la thèse du défaut des batteries, qui serait donc bien la cause de ces incendies. Pour l'heure, une enquête a été ouverte par la municipalité qui, après avoir accordé l'exclusivité à Lyft et son service Bay Wheels, voudrait bien voir des concurrents s'installer dans les rues de la ville sur la baie.