Lyft enregistre 1,1 milliard de dollars de pertes au premier trimestre 2019

Vous le savez probablement, mais chez Clubic on adore les jeux vidéo ! Et nous apprécions tout particulièrement de pouvoir retrouver et passer de bons moments avec les perles qui ont bercé notre jeunesse sur des consoles comme les Atari et Amiga, Sega et NES, Commodore et Neo Geo, ou encore, pour les plus jeunes d’entre nous, la PlayStation ou la Dreamcast.