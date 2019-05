Uber est entré en Bourse, l'entreprise valorisée à 82 milliards de dollars

Worawee Meepian / Shutterstock.com

La crainte de suivre la même direction que Lyft

La plus importante introduction boursière aux USA depuis celle d'Alibaba il y a cinq ans

Après plusieurs mois de discussions,a enfin fait son entrée en Bourse ce vendredi 10 mai 2019, après avoir décidé la veille de fixer son. Beaucoup redoutent que le fonctionnement économique du géant des VTC, qui ne fonctionne pour l'instant que sur la perte, le desserve face à l'épreuve des traders. D'autres estiment que sa position de leader pour l'instant intouchable sur le marché attire à la fois convoitises et investisseurs.Pour son entrée en Bourse, la société Uber a été. Un montant conséquent, mais qui reste loin des évaluations initiales qui avaient atteint 100, voire 120 milliards de dollars. Il faut dire que les éléments n'ont pas joué en la faveur de la firme californienne.Au-delà des pertes colossales (près de 2 milliards de dollars en 2018, et 865 millions pour le seul quatrième trimestre), c'est la situation du concurrent américain directqui a calmé les ardeurs d'Uber. Arrivée sur le marché le 29 mars 2019 avec un cours de référence de 72 dollars, sa « cousine » de San Francisco plafonnait à 55,2 dollars ce jeudi 9 mai en clôture.Uber va devoir aussi composer avec l'obligation afférent à toute société cotée en bourse : la publication des résultats financiers avec une périodicité trimestrielle. En cas de prochain mauvais bilan, l'entreprise pourrait souffrir.L'introduction boursière d'Uber reste cependant la plus importante aux États-Unis depuis celle d'Alibaba en 2014, et le pari est ô combien important pour l'entreprise dirigée par Dara Khosrowshahi, quidu côté de Wall Street.