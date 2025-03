Les conditions de travail spécifiques aux livreurs créent un environnement particulièrement propice à l'épuisement. Ils cumulent une activité physique intense à vélo ou à deux-roues motorisées dans un milieu urbain, l'exposition aux risques routiers dans des environnements peu adaptés aux vélos, les conditions météorologiques variées et la pollution. À cela s'ajoutent un statut précaire, des revenus instables et souvent bas, et un isolement social.

« Les livreurs sont soumis à une pression constante qui les amène à élaborer des stratégies d'auto-accélération », notent les experts de l'Anses. Ces comportements conduisent « à un risque d'épuisement physique, cognitif et émotionnel » et « favorisent la survenue de burn-out, de dépression, d'anxiété, d'accidents et de troubles du sommeil ».

Le rapport de l'Anses détaille précisément les impacts selon trois temporalités. À court terme : traumatismes dus aux accidents de la route ou aux chutes, et troubles musculosquelettiques causés par une mauvaise ergonomie « humain-vélo ». À moyen terme : atteintes à la santé mentale (stress, fatigue, épuisement) liées à la pression constante des notifications et à l'isolement. À long terme : troubles du sommeil, maladies métaboliques, respiratoires ou cardiovasculaires liés aux horaires atypiques et à l'environnement de travail.

Tout ce que peut faire l'Anses est de recommander l'obligation de l'application des dispositions du Code du travail garantissant une protection équivalente à celle des salariés pour ces travailleurs, à grande majorité indépendants. L'agence précise à ce sujet que ce statut, qui implique « des revenus souvent instables et bas et d’un possible isolement social », les prive « d'une politique de prévention des risques adéquate », et « d’une protection sociale suffisante ». Elle préconise également la prise en compte de ces éléments lors de la transposition en droit français de la Directive européenne (UE) 2024/2831 relative aux travailleurs de plateforme, adoptée en novembre 2024. Cette directive, une fois transposée, obligera notamment les plateformes à veiller à ce que les systèmes automatisés « soient supervisés par un personnel qualifié et à ce que les travailleurs aient le droit de contester les décisions automatisées », selon la Commission européenne. Les livreurs n'attendent désormais plus que cette mise en application, eux qui se pensaient protégés par l'adoption de cette directive et requalifiés en salariés.

Les plateformes de livraison auront deux ans pour se conformer à ces nouvelles exigences.