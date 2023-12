Vous avez du mal à recevoir votre commande Uber Eats ce week-end ? C'est normal, les livreurs font grève !

Depuis plusieurs semaines, les organisations syndicales qui représentent les livreurs des plateformes poussent à une mobilisation massive pour le week-end du 2 et 3 décembre 2023. Ce samedi et dimanche, les travailleurs des services Uber Eats, Deliveroo et Stuart pourraient être des milliers à cesser les livraisons, pour manifester partout en France. En cause ? Un nouvel algorithme qui ferait baisser leur rémunération.