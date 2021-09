Accusé d'user abusivement de contrats d'indépendants, Deliveroo est convoqué au tribunal

Deliveroo et trois de ses ex-dirigeants, dont son ex-directeur général, sont convoqués devant le tribunal correctionnel de Paris selon des sources proches du dossier. Accusée d’avoir « dissimulé un grand nombre d’emplois » entre 2015 et 2017, la plateforme de livraison de repas et les trois anciens dirigeants sont cités à comparaître devant le tribunal du 8 au 16 mars 2022 pour « travail dissimulé ».