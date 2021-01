Deliveroo condamné par un tribunal italien en raison d'un "algorithme discriminatoire"

On peut aussi aller plus loin et directement s'interroger sur ce modèle à long terme. La gestion algorithmique d'une telle activité n'est-elle pas, en soi, déshumanisante, arbitraire et génératrice de discriminations diverses ? Chaque pays se fait petit à petit son avis. L'Italie, elle, a en partie tranché. Et même si Deliveroo a anticipé en écartant cet algorithme il y a un mois et affirmé qu'il ne serait pas utilisé en France, d'autres pays réfléchiront peut-être à la question. Ce sera peut-être également le cas d'autres plateformes, comme Uber Eats, dont les livreurs peuvent être directement imputés par les notations attribuées par les clients du service de livraison.