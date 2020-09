US : des livreurs Amazon suspendent des smartphones aux arbres pour être les premiers alertés d'une livraison

À Chicago, les livreurs reçoivent des offres instantanées ou des offres à livraison rapide, comprise entre 15 et 45 minutes de temps, le tout via l'application Amazon Flex, qui demande une réponse immédiate. Un système automatisé permet de détecter les chauffeurs qui se trouvent à proximité grâce aux smartphones, et ce avec une précision de 6 mètres, ce qui suffit à faire la différence et à donner l'avantage à ceux qui pendent leur mobile à côté d'un centre Amazon.