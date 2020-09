Les GAFAM ripostent contre la taxe GAFA en augmentant leurs prix en Europe

La taxation sur les géants numériques est un sujet débattu, qui peut autant être sollicité que contesté, selon le point de vue. Inutile de dire que les GAFAM, eux, n'apprécient pas plus que cela l'idée d'être taxés à hauteur d'un certain pourcentage de leur chiffre d'affaires. Google, Apple et Amazon contre-attaquent tour à tour pour se « rebiffer » contre la taxe GAFA, ciblant aussi bien les développeurs que les annonceurs et les vendeurs présents sur ces plateformes.