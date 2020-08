Taxe GAFA britannique : le gouvernement pourrait jeter l'éponge

Autre argument évoqué par le média britannique, abandonner la taxe GAFA locale éviterait de nuire aux relations commerciales entre la Grande-Bretagne et les États-Unis dans un contexte pandémique et post-Brexit, et éviter ainsi le couac franco-américain, causé en partie par la suspension et non la suppression de la taxation française. Sauf que le gouvernement britannique a en partie démenti ces informations.