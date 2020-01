Taxation du numérique : après une discussion Macron/Trump, la taxe provisoirement suspendue

© Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com

Une suspension, pas un retrait

Excellente discussion avec @realDonaldTrump sur la fiscalité du numérique. Nous allons travailler ensemble sur un bon accord pour éviter toute escalade des tarifs. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 20, 2020

Source : Le Monde

Celle que l'on surnomme laest devenue un feuilleton quasi-quotidien dans lequel les principaux protagonistes sont des ministres, des chefs d'États et quelques entreprises pesant des milliards de dollars chacune. Rien que ça. Lundi 20 janvier, Emmanuel Macron a relayé sur Twitter avoir eu uneavec son homologue américain Donald Trump. Le lendemain, on apprend que la taxation française des géants du numérique pourrait être provisoirement suspendue. On vous l'a dit, c'est un feuilleton.Ces dernières semaines, la France et les États-Unis étaient opposés sur la taxation nationale des grandes entreprises numériques. Malgré une main tendue par Emmanuel Macron (qui avait promis de rembourser les sommes versées par les entreprises dès l'adoption d'une taxe mondiale à l'OCDE), Donald Trump maintenait la pression en menaçant la France de sanctions économiques, ce à quoi Bruno Le Maire avait promis deFinalement, les deux puissances sembleraient plus proches que jamais d'un accord. Selon une source rattachée au ministère de l'Économie, relayée par plusieurs médias ce mardi, une trêve aurait été décidée et Paris aurait accepté de suspendre le prélèvement de la taxe (3% du chiffre d'affaires réalisé en France des entreprises visées) sur les sommes dues en avril et en novembre 2020. Une mesure provisoire, le retrait pure et simple de la taxe française n'ayant pas encore été prononcé.