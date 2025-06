Alors que le secteur du cloud est toujours plus concurrentiel, le jeu des alliances peut aider à redessiner la carte mondiale, et OVHcloud y prend part, et pas qu'un peu. Le fer de lance français du cloud dit souverain a officialisé, vendredi, un partenariat avec Crayon, spécialiste norvégien de l'optimisation informatique. L'accord va ouvrir de nouveaux horizons aux entreprises de 45 régions, à l'exception des États-Unis.