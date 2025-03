Orange poursuit son évolution numérique, et quoi de mieux que le Mobile World Congress de Barcelone pour annoncer, ce lundi 3 mars, sa collaboration avec la société américaine Red Hat. L'opérateur historique entend transformer son infrastructure réseau grâce aux technologies cloud et à l'automatisation. Le but ? Déployer plus rapidement ses services, proposer de meilleures performances à ses utilisateurs, et gagner au passage en souplesse opérationnelle.