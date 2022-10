Du quantique à la surface intelligente reconfigurable : Orange mise sur les technologies de rupture

Cette technologie allie la 5G et l'edge computing pour offrir des capacités de calcul intéressantes pour l'intelligence artificielle, avec une large bande passante et une confidentialité des données renforcée. Parmi les cas d'usage, on retrouve donc l'utilisation de la vision par ordinateur dans le commerce, mais les secteurs de l'industrie et de la ville intelligente se montrent aussi intéressés.