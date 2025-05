Le tiers intermédiaire, Cloud, comprend 12 vCPU et 48 Go de RAM. Le tout avec 8 "Lunes". Le pack le plus complet, Pro, propose 24 vCPU, 64 Go de RAM et pas moins de 16 "Lunes" pour les projets les plus ambitieux.

Le passage d'une offre à l'autre peut se faire très simplement en cours de route. Les trois offres incluent par ailleurs un nom de domaine, des certificats SSL des sauvegardes quotidiennes et un support technique disponible 24/7.