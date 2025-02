La grande différence entre les trois formules de l'offre unique est votre accès à plus ou moins de ressources. Ce qui dépend en grande partie du trafic que vous générez et de votre nécessité d'héberger plus ou moins de sites avec des comptes d'hébergement additionnels cloisonnés, appelés "Lunes".

Dans le cas du tiers d'abonnement Grow., vous bénéficiez ainsi de 8 Threads CPU dédiés, 16 Go de RAM, une bande passante données de 16 MB/s et de 4 Lunes. Avec dans ce cas un partage des ressources global en cas d'utilisation de ces comptes additionnels.

L'abonnement Cloud. donne accès à 12 Threads CPU, 48 Go de RAM, une bande passante de 42 MB/s et 8 Lunes. Quant à l'abonnement Pro., le plus performant, il donne accès à 24 Threads CPU, 64 Go de RAM, 84 MB/s de bande passante pour le stockage et 16 Lunes.