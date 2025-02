Avec plus d'un million d'utilisateurs dans 45 pays, Oodrive montre qu'il est possible de concilier collaboration efficace et sécurité maximale. Ses multiples certifications – ISO 27001, HDS, eIDAS – en plus de SecNumCloud, vont dans le sens d'une souveraineté numérique absolue. Il ne nous plus qu'à dire cocorico !