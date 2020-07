Le Français OVH, leader européen du Cloud privé, s'attaque au reste du monde

OVHcloud a ainsi prévu d'élargir sa gamme Hosted Private Cloud en 2020, avec le lancement de la solution Hosted Private Cloud Premier, destinée aux grandes entreprises et institutions, avec un total de 10 références de hosts, démarrant à 48 Go de RAM, et pouvant grimper jusqu'à 768 Go. La nouvelle gamme sera accompagnée de nouvelles capacités de stockage destinées aux datastores NSF, qui iront jusqu'à 6 To, « pour un ratio performance/prix toujours plus avantageux », précise l'entreprise du Nord.