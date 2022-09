Cloud souverain : ce qu'il faut retenir des mesures annoncées par Bruno Lemaire à Strasbourg

L'État français espère par ailleurs une validation le plus tôt possible du Projet Important d'Intérêt Européen Commun (PIIEC) Cloud, symbolisé par une soixantaine de projets portés par des dizaines d'entreprises européennes (parmi lesquelles Orange, OVHcloud, Atos ou Amadeus) qui aspirent à créer la prochaine génération de services de Cloud et d'Edge Computing. Un investissement de 5 milliards d'euros, pris en charge par le public et le privé.