Le gouvernement dévoile sa stratégie nationale pour le cloud avec un label de confiance

Avoir une stratégie industrielle ambitieuse, c'est le troisième pilier de la stratégie cloud de l'État. Ce dernier prend sa source dans le plan France Relance et dans le cadre du 4e Programme d'Investissements d'Avenir (PIA IV). Les solutions PaaS (Plateform as a Service), qui permettent de tout gérer (matériels, solutions, logiciels) dans le cloud, sont notamment visées par ce pilier. Le but demeure d'aider la France et l'Europe à progresser dans leur souveraineté technologique. C'est à ce titre que la France et l'Europe soutiennent avec vigueur l'initiative et l'association Gaia-X, censée pousser les entreprises européennes à choisir et bâtir des solutions cloud qui seront totalement protectrices de leurs données, tout en simplifiant le passage d'un cloud à un autre.