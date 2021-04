Blade : ce sera Octave Klaba (OVH) le repreneur dans l'ombre de Shadow

Pour le Tribunal, ce sont le prix supérieur proposé par Jezby (le fonds de développement d'Octave Klaba), le coût de licenciements inférieur et la « constance dans son implication et son engagement depuis le début de l'appel d'offre » qui ont visiblement joué dans la balance. Ce choix a été opéré malgré le fait que les représentants des salariés, contrairement à la direction, préféraient l'offre avancée par Scaleway.

Quoi qu'il en soit, Stéphane Héliot, co-fondateur de Blade Shadow déclare : « Nous sommes très heureux et enthousiastes de rejoindre Octave Klaba et son équipe. C’est une chance formidable pour Shadow de poursuivre cette aventure en mettant son innovation au service du plus grand nombre. »

Même son de cloche évidemment chez Octave Klaba : « Les équipes de Blade ont fait un travail colossal dans le domaine le plus exigeant de la tech qu’est le cloud Gaming. Nous avons hâte de partager nos domaines d’expertise et de démarrer ensemble les premiers chantiers, pour revenir rapidement vers nos clients avec des annonces fortes. » Rendez-vous donc dans les prochains mois pour voir les nouvelles offres que proposera Shadow pour tenter de séduire anciens et nouveaux utilisateurs.