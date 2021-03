L'hébergeur français OVH prépare son entrée en Bourse

Les dirigeants d'OVHcloud vont avancer étape par étape. Sans certitude encore d'aller au bout, le curseur n'est pour l'instant situé qu'au stade des préparatifs. « Si l'introduction en Bourse se concrétise, elle se ferait à Paris (Ndlr : Euronext) et la famille Klaba resterait actionnaire majoritaire », avance toutefois une source relayée par le journal. Aujourd'hui, Octave Klaba et sa famille possèdent 80% de l'entreprise. Les autres 20% du capital sont détenus par KKR et TowerBrook Capital Partners, deux fonds d'investissement américains, sources de la plus importante levée de l'entreprise, de l'ordre de 250 millions d'euros en 2016.