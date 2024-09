Outre leur dimension écologique, les serveurs Eco se distinguent par leur positionnement tarifaire très agressif. Avec des prix démarrant à 4,99 euros HT/mois, ils se situent sur le segment de l'entrée de gamme, en offrant en même temps des configurations variées : Intel Atom, Xeon, AMD Ryzen, etc.

Côté mémoire et stockage, les serveurs Eco n'ont pas à rougir, avec jusqu'à 128 Go de RAM et 48 To d'espace disque. De quoi héberger aussi bien un petit site web qu'une application métier plus gourmande.